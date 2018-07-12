Петербургского альпиниста убил камень при спуске с вершины Архимед

«Фонтанке» стали известны некоторые подробности трагедии в Кабардино-Балкарии, где погиб попавший под камнепад альпинист из Петербурга. Обстоятельства происшествия нашему изданию 12 июля рассказал Алий Анаев, директор базы «Безенги», на которой была зарегистрирована группа туристов из Северной столицы.

– Группа была зарегистрирована не как альпинистская, а как туристская. Они [петербуржцы] самостоятельно проходили по тропам, никаких ограничений для них не было предусмотрено. Ничего не могу сказать об опыте участников группы, так как приехали к нам они только 9 июля. Трагедия случилась во время их спуска с вершины Архимед. Там даже не столько камнепад был, просто один камень большой прилетел, – рассказал подробности Алий Анаев.

Директор базы уточнил, что погибший – Дмитрий Матушкин 1968 года рождения (ранее спасатели называли другой год рождения – 1961). Вместе с ним в группе были двое 47-летних участников и один турист 34-х лет.

Напомним, четверо альпинистов из Северной столицы попали под камнепад в Черекском районе КБР 11 июля. В результате серьезных травм старший участник группы погиб. На вертолете тело доставили в Нальчик, оставшиеся альпинисты продолжили спуск самостоятельно.