Захарова ответила экс-послу США в РФ Макфолу, обвинившему Трампа во вредительстве

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказала своё отношение к заявлению бывшего посла США в России Майкла Макфола о вреде в НАТО президента Дональда Трампа.

Днём ранее Майкл Макфол в своем аккаунте в Twitter заявил, что глава американского государства нанёс за 18 месяцев пребывания на своём посту больше вреда, чем советские и российские лидеры за 70 лет.

Trump has done more damage to NATO in 18 months than Soviet & Russian leaders achieved in 7 decades. Why ? — Michael McFaul (@McFaul) July 11, 2018

12 июля на своей страничке в Facebook Мария Захарова посоветовала Макфолу подсчитать, «какой ущерб он нанёс российско-американским отношениям, находясь на должности посла США в России, предполагающей выполнение противоположной задачи». Захарова спрашивает, отвечает ли такое целенаправленное вредительство интересам американцев и тут же отвечает: «Конечно, нет».

Дипломат напоминает Майклу Макфолу, «что он живёт в развитой демократии», а также, что господин Трамп о своей натовской стратегии заявил ещё задолго до выборов. «Ещё в 18 лет назад Трамп честно признался: "Стоимость пребывания войск в Европе огромна. И эти деньги совершенно точно можно потратить на что-нибудь получше. Всё равно наши союзники, похоже, не очень-то и ценят наше присутствие».

Развил свою стратегию Трамп в ходе избирательной кампании, отмечает Захарова, заявил, что НАТО устарело: «НАТО было создано в те времена, когда существовал Советский Союз, который был, очевидно, больше, сильно больше, чем Россия сегодня. Я не говорю, что Россия не представляет угрозу. Но у нас есть и другие угрозы. У нас есть угроза терроризма, а НАТО не обсуждает терроризм, НАТО не предназначено для этого. В составе НАТО нет стран, которые могли бы бороться с терроризмом», вспоминает она слова президента США.

Добавим, что саммит НАТО проходит в Брюсселе 11-12 июля. Дональд Трамп раскритиковал страны Евросоюза, которые обеспечивают Россию «потоком трубопроводных долларов» в то время, как Вашингтон тратит «слишком много на оборону».

В частности, американский лидер обрушился на Германию, заявив, что для НАТО нет пользы в том, что Россия получает «миллиарды долларов за газ и энергию». По мнению Трампа, следует отказаться от строительства газопровода «Северный поток – 2» в пользу поставок сжиженного газа из США.