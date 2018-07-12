Россияне выступают за партнерские отношения с Западом

Россияне не уверены в том, что России необходимо вернуться в "Большую восьмерку", однако большинство выступают за партнерские отношения с Западом.

России важно восстановить свое членство в "Большой восьмерке", откуда ее исключили после крымских событий, уверены 41% россиян. При этом 43% считают, что нашей стране можно обойтись и без саммита крупнейших экономик мира. В 1995 году в аналогичным опросе всего 15% высказались против, а 64% хотели бы видеть Россию представленной на форуме. Об этом говорится в опубликованном 12 июля опросе "Левада-центра".

При этом большинство опрошенных считают, что между западными странами и Россией должны быть партнерские отношения. В июне 2018 года их насчитали 61%, тогда как год назад этот показатель был на уровне 43%. При этом лишь 5% респондентов уверены, что РФ должна относиться к Западу как к врагу. Процент тех, кто видит там друзей, тоже невелик – 8%.

Напомним, что аналитический центр Юрия Левады с 2016 года внесен в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.