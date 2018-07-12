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Финляндия
12.07.2018 12:00
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Финны не доверяют Путину и не любят Трампа

Лишь два процента финнов считают, что Владимир Путин делает мир безопаснее, остальные не доверяют политике российского президента. Это следует из опроса, проведённого финской телерадиокомпанией Yle.

Подавляющее большинство респондентов уверены, что Путин усилил конфронтацию и усугубил международную дискуссию.

В то, что Трамп делает мир безопаснее, верят 4%. Интересно, что из тех, что считают президента РФ или США миротворцем, мужчин больше, чем женщин, а сторонников партии "Истинные финны" – больше остальных.

По словам старшего исследователя Института внешней политики Юсси Лассилы, события в Крыму и на Украине стали самым важным фактором, повлиявшим на отношение финнов. "Путин вписан в образ остальной России, который нельзя назвать позитивным, – говорит Лассила. – С крымским кризисом взгляды молодых людей, скорее, приблизились к старшему поколению".

Наиболее критично к политике Путина относятся сторонники правительственной партии "Национальная коалиция", наименее – те, кто поддерживает партию "Истинные финны".

Мужчины больше верят в силовую политику: из них 47% согласны с утверждением, что нынешний президент РФ укрепил положение России в мире. Среди женщин такой точки зрения придерживается 31%.

"Путин воспринимается как авторитарный, на каком-то уровне непредсказуемый лидер. Однако в Финляндии есть определенная уверенность в том, что двусторонние отношения между Финляндией и Россией хорошие", – комментирует Лассила.

В опросе большинство финнов ответили, что Путин не смог вбить клин между странами ЕС, но 45% всё же думают, что Россия дестабилизирует единство Евросоюза.

В отношении президента США Дональда Трампа финны едины. К нему относятся отрицательно большинство, вне зависимости от пола, уровня доходов или места проживания, пишет Yle. 70% финнов пеняют на то, что американский президент подорвал отношение к защите окружающей среды. 88% заметили, что лидер США усилил общественную дискуссию и добавил агрессии в соцсетях. При этом лишь 14% считают, что Трамп укрепил позицию США в мире.

По словам исследователя Института внешней политики Вилле Синконена, всё дело в том, что Финляндия – маленькая страна, зависимая от экспорта. А Трамп ввёл ограничения на импорт стали и алюминия. Кроме того, отказался от Парижского соглашения по окружающей среде. Не добавила ему очков в глазах финнов и встреча с северокорейским лидером  Ким Чен Ыном.


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