Эксперта, который нашёл алкоголь в крови «пьяного мальчика» в Балашихе, отдали под суд

Уголовное дело заведующего Железнодорожным отделением ГБУЗ Московской области «Бюро судебно-медицинских экспертиз» направлено в суд. Михаила Клейменова обвиняют в халатности по громкому делу о «пьяном мальчике».

Напомним, что смертельное ДТП произошло в апреле прошлого года в подмосковной Балашихе. 31-летняя водитель Hyundai Solaris Ольга Алисова насмерть сбила 6-летнего Алёшу Шимко в одном из дворов. Экспертизу тела погибшего ребёнка проводил Михаил Клейменов. При отборе образцов крови он использовал металлический черпак, что повлекло за собой загрязнение биологической жидкости. Кроме того, кровь в лабораторию он доставил не вовремя, она забродила. В результате в ней было обнаружено 2,7 промилле алкоголя, и это стало поводом для заявления о том, что мальчик был пьян в момент трагедии. Этот факт вызвал широкий общественный резонанс.

Повторная экспертиза не установила наличия в крови ребенка этилового спирта или продуктов распада алкоголя. Следственный комитет РФ возбудил дело о халатности, потерпевшим признали отца погибшего ребёнка Романа Шимко.

Как сообщает Генеральная прокуратура 12 июля, допущенные Клейменовым нарушения стали причиной проверки родителей мальчика. А она, в свою очередь, нанесла им моральный вред и причинила глубокие переживания.

Уголовное дело направлено в Железнодорожный городской суд Московской области.

Напомним, что в ноябре 2017-го суд признал Ольгу Алисову виновной и назначил наказание в виде 3 лет колонии-поселения. Свою вину она признала частично, назвав произошедшее несчастным случаем. Автотехническая экспертиза показала, что водитель могла избежать столкновения. Она ехала, превысив скорость, и разговаривала в момент аварии по телефону.

После вынесения приговора Ольга Алисова подала заявление о клевете в отношении Романа Шимко. Виновная в ДТП потребовала у отца мальчика 10 млн рублей за клевету. Хотя сама по решению суда должна была выплатить родным ребёнка 2,5 млн рублей в качестве компенсации за моральный вред.