Количество жертв потопа в Японии достигло 200

Число жертв наводнений и оползней в юго-западных районах Японии достигло 200 человек, что стало крупнейшим бедствием такого рода в стране с 1982 года, сообщает информационное агентство Киодо 12 июля.

В конце прошлой недели на центральную и юго-западную часть Японии обрушились ливневые дожди, что привело к сходу оползней и наводнениям. На поиски пропавших без вести и спасение пострадавших направлено более 70 тысяч человек. В эвакуационных центрах остаются примерно 7 тысяч человек, многие из которых теперь страдают от сильного зноя. В ряде мест нарушена работа транспорта.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, побывавший накануне в некоторых пострадавших районах, планирует вновь отправиться в зону бедствия 13 июля. Как отмечает агентство, властями для пострадавших выделена 71 тысяча временных жилищ.

Ранее Синдзо Абэ из-за стихийного бедствия в своей стране отказался от поездки в Европу, из-за чего саммит ЕС-Япония перенесли в Токио, он запланирован на 17 июля.