В НАТО подтвердили, что Грузия станет членом альянса. Когда – неизвестно

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что закавказская республика продолжит процесс присоединения к военно-политическому блоку.

«Мы полностью поддерживает евроатлантические устремления Грузии. Грузия станет членом НАТО. Лидеры альянса вчера [на саммите НАТО] подтвердили это. И мы продолжим работу, чтобы подготовить эту страну к членству [в НАТО]», – цитирует слова генерального секретаря официальный сайт альянса.

Генсек военно-политического блока также отметил усилия закавказской республики в проведении реформ, необходимых для членства в НАТО. Столтенберг назвал отношения альянса и Грузии уникальными, подчеркнув, что эта страна остается их важнейшим партнером.

Напомним, что с 11 по 12 июля в Брюсселе проходит саммит НАТО.