Приставы выселили ТЦ на Васильевском. Он не прошёл противопожарную проверку

Результатом прокурорской проверки торгового комплекса в Василеостровском районе Петербурга стала остановка его работы. Обнаруженные нарушения сочли опасными для жизни и здоровья людей.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе УФССП России по Петербургу 12 июля, торговый комплекс на улице Одоевского, 33, закрыт для посетителей почти неделю. Сотрудников и арендаторов выставили в прошлую пятницу, 6 июля. На то, чтобы вывезти вещи, товары и скоропортящуюся продукцию, коммерсантам дали восемь часов. К девяти вечера людей вывели, электроэнергию отключили, все двери опечатали.

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Приостановке работы ТК, юридическим лицом которого является ООО «Евро-старс», предшествовала совместная с МЧС прокурорская проверка. Выяснилось, что организация работала с многочисленными нарушениями правил пожарной безопасности. При обращении в суд прокурор также отметил игнорирование требований антитеррористической защищенности «на протяжении длительного времени». Это ставит под угрозу жизнь и здоровье людей, отмечается в сообщении. Суд указал приостановить работу немедленно.

После пожара в кемеровской «Зимней вишне», при котором погибло 60 человек, МЧС находит нарушения в каждом шестом торговом центре России. Преимущественно это нарушения в работе автоматических систем пожарной сигнализации, недочеты в системе противодымной защиты, системах автоматического пожаротушения и неудовлетворительное состояние эвакуационных путей.