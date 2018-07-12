Приставы выселили ТЦ на Васильевском. Он не прошёл противопожарную проверку
Результатом прокурорской проверки торгового комплекса в Василеостровском районе Петербурга стала остановка его работы. Обнаруженные нарушения сочли опасными для жизни и здоровья людей.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе УФССП России по Петербургу 12 июля, торговый комплекс на улице Одоевского, 33, закрыт для посетителей почти неделю. Сотрудников и арендаторов выставили в прошлую пятницу, 6 июля. На то, чтобы вывезти вещи, товары и скоропортящуюся продукцию, коммерсантам дали восемь часов. К девяти вечера людей вывели, электроэнергию отключили, все двери опечатали.
Приостановке работы ТК, юридическим лицом которого является ООО «Евро-старс», предшествовала совместная с МЧС прокурорская проверка. Выяснилось, что организация работала с многочисленными нарушениями правил пожарной безопасности. При обращении в суд прокурор также отметил игнорирование требований антитеррористической защищенности «на протяжении длительного времени». Это ставит под угрозу жизнь и здоровье людей, отмечается в сообщении. Суд указал приостановить работу немедленно.
После пожара в кемеровской «Зимней вишне», при котором погибло 60 человек, МЧС находит нарушения в каждом шестом торговом центре России. Преимущественно это нарушения в работе автоматических систем пожарной сигнализации, недочеты в системе противодымной защиты, системах автоматического пожаротушения и неудовлетворительное состояние эвакуационных путей.
Справка:
Согласно сервису «Яндекс.Карты» в трехэтажном здании на Одоевского, 33, находятся букмекерские конторы, ремонтные мастерские, магазины электроники, заведения общепита, турагентства и салон красоты. Также в списке арендаторов указан банк «Советский». По данным СПАРК, гендиректором и совладельцем ООО «Евро-старс» является Кирилл Ласкин. Он же был совладельцем и членом совета директоров банка «Советский». Ласкин вместе с ещё двумя совладельцами «Евро-старс» также владеет «Далпорт Сити СПб». Компания сдаёт в аренду помещения, в том числе ТК «Одоевского, 33».