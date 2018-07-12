Под конец чемпионата мира в Петербурге «замироточила» станция метро «Беговая»

Конечная станция зелёной ветки петербургского метро, открытая специально к мундиалю, не проработала без эксцессов до конца спортивного марафона. Впрочем, на движение поездов повышенная влажность не повлияла.

Архив/Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Видео протекающей «Беговой» выложили в группу «ВКонтакте» утром 12 июля. Пассажиры засняли льющуюся по стене воду и полиэтилен, которым словно попытались прикрыть «промоину». Вода стекает в непосредственной близости от эскалаторов, но работу подъёмников это не парализовало.

«Оборудование работает, станция не закрывается», – подтвердили «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «Метрополитен».

Предприятие получило станцию в мае, ленточки торжественно перерезал губернатор. От пассажиров уже поступали жалобы на пробки в тоннеле между «Беговой» и «Новокрестовской». Также рассказывали о воде, которая сочится из ступеней на «Беговой».

В метро источник влажности не назвали, уточнив, что никакого особого прорыва нет. Говорят, что ситуацию держат под контролем, разбираться с проблемой будет подрядчик, поскольку станция на гарантии.