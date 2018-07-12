Под конец чемпионата мира в Петербурге «замироточила» станция метро «Беговая»
Конечная станция зелёной ветки петербургского метро, открытая специально к мундиалю, не проработала без эксцессов до конца спортивного марафона. Впрочем, на движение поездов повышенная влажность не повлияла.
Архив/Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Видео протекающей «Беговой» выложили в группу «ВКонтакте» утром 12 июля. Пассажиры засняли льющуюся по стене воду и полиэтилен, которым словно попытались прикрыть «промоину». Вода стекает в непосредственной близости от эскалаторов, но работу подъёмников это не парализовало.
«Оборудование работает, станция не закрывается», – подтвердили «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «Метрополитен».
Предприятие получило станцию в мае, ленточки торжественно перерезал губернатор. От пассажиров уже поступали жалобы на пробки в тоннеле между «Беговой» и «Новокрестовской». Также рассказывали о воде, которая сочится из ступеней на «Беговой».
В метро источник влажности не назвали, уточнив, что никакого особого прорыва нет. Говорят, что ситуацию держат под контролем, разбираться с проблемой будет подрядчик, поскольку станция на гарантии.
Справка:
«Беговая», расположенная неподалёку от парка 300-летия, все время оставалась в разряде отстающих: сыграли свою роль обводненные грунты, в которых она сооружена, и тот факт, что их негде было размещать. Несмотря на это, продолжение Невско-Василеостровской линии метро севернее «Приморской» собирались открывать одновременно вместе с обеими новыми станциями. Изначально планировали к апрелю, затем сдвинули срок на две недели, потом назывались даты 29 апреля и 13 мая. Тем не менее 13 мая, когда были назначены тестовые мероприятия для инфраструктуры к чемпионату мира по футболу, для пассажиров открыли только «Новокрестовскую», на «Беговую» поезда ходили в рабочем режиме.