Мировая экономика теряет триллионы долларов из-за необразованных девочек

Около 130 миллионов девочек не могут пойти в школу, из-за чего бюджеты их стран лишаются денег.

Страны, где существуют барьеры при получении образования для школьниц, теряют от 15 до 30 трлн долларов за счет снижения производительности и доходов. Об этом говорится в докладе Всемирного банка "Упущенные возможности: высокая цена отсутствия образования у девочек".

Во всем мире 89% девочек получают начальное образование, тогда как среднюю школу оканчивают всего 77%.

При этом женщины, которые смогли получить среднее образование, зарабатывают почти в два раза больше тех, у кого не было возможности пойти в школу. Отсутствие образования также является одной из причин ранних браков, считают эксперты Всемирного банка.

Если полное среднее образование будет доступно девочкам по всему миру, существенно снизится число браков, заключаемых в возрасте до 18 лет, уменьшится и риск рождения детей у несовершеннолетних, отмечается в докладе. С другой стороны, из-за этого может снизиться уровень рождаемости, а население Земли сократится.