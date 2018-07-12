Обзор популярного электротранспорта от КЕЙ

Магазин "Кей"

Электротранспорт набирает все большую популярность, однако для многих еще остается неизведанной новинкой. КЕЙ подготовил обзор основных видов электротранспорта и рассказал, чем они отличаются друг от друга.

Сегвей – один из самых удобных видов электротранспорта, но и самый дорогой. Преимущества сегвея – простое управления за счет наклона корпуса, хорошая проходимость, высокий уровень безопасности поездки. Например, в США его используют почтальоны и полицейские. Из недостатков можно выделить его большие габариты и вес, а также весьма внушительную стоимость.

Гироскутер является «младшим братом» сегвея. В его основу также заложена система гироскопических датчиков, которые позволяют управлять устройством за счет наклонов корпусом. Гироскутер гораздо компактнее и легче, однако управлять им несколько сложнее. Гироскутер ездит только по хорошей ровной дороге, и с грунтовой справится ему уже не под силу. Стоимость от 10 тысяч рублей и стильный дизайн делают его любимцем молодежи.

Электросамокат это один из самых быстрых электроустройств, развивает скорость до 35 км/ч. Для езды на нем не требуется физических усилий со стороны человека. Он складывается до компактных размеров и весит не много. Самокат без проблем преодолевает неровности на дорогах, ездит по плитки и брусчатке.



Электробайк представляет собой улучшенную версию велосипеда. Устали крутить педали в дороге – положитесь на встроенный мотор, развивающий скорость до 35 км/ч. Электробайк можно использовать не только в городе, но и на лесных дорогах, однако он имеет и соответствующие минусы – большой вес и габариты.

Электроскейтборд – скейтборд, оснащенный мотором, приводящим колеса в действие. От своих конкурентов отличается наименьшими габаритами и весом, а также возможность осваивать трюки, как и на обычно скейте. Некоторые модели имеют скорость до 30 км. Езда на таком устройстве развивает мышцы и равновесие, однако и падения с него не редкость.

Моноколесо представляет собой колесо с подножками, управляемое наклонами корпуса. С таким транспортом вы точно не останетесь незамеченным. Отличается высокой маневренностью и способен развивать скорость до 25 км/ч.

Электротранспорт не только очень удобен для передвижения по городу, но и экологичен. Он не использует двигатели внутреннего сгорания и не выделяет выхлопные газы. Приходите за электротранспортом в КЕЙ.