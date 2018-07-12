Готовые элитные квартиры на Ушаковской набережной со скидкой 20%

Setl City

В июле «Петербургская Недвижимость» предоставляет клиентам скидки 20%* на квартиры всех планировок и метража в элитном ЖК Riverside от Setl City, который расположен на Ушаковской набережной.

Квартал высокого класса Riverside* расположен на берегу реки Большая Невка. Он построен на границе престижного Петроградского и исторической части Приморского районов, на полуострове, образованном слиянием рек Большая Невка и Черная речка. Благодаря оригинальной и стильной архитектуре он стал выразительной доминантой Ушаковской набережной.

Setl City

Riverside* полностью готов. Построено 8 жилых зданий: три из них в центре образуют греческую букву «Омега», вокруг которой расположены пять башен, уже открылся детский сад с бассейном и соляной пещерой. Композицию проекта завершают зеленые благоустроенные дворы и площадь с эксклюзивным фонтаном, эскиз которого был создан специально для проекта. Безопасность жителям обеспечит ограждение высотой 1,8 метра, контроль въезда-выезда на территорию, видеонаблюдение и круглосуточная охрана. Для автомобилей предусмотрен полуподземный паркинг на 1162 машино-места с лифтами.

«Петербургская Недвижимость» выступает эксклюзивным брокером проекта Riverside. В продаже представлены эксклюзивные квартиры, в том числе с открытыми террасами, откуда открываются виды на две реки, мосты и парки Петроградской стороны.

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК Riverside - проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projec ts/riversaid-riverside/declara tions

*Ривесайд. Сроки предложения: с 02.07.2018 по 31.07.2018. Организатор акции: ООО «ЦРП «Петербургская Недвижимость», юридический адрес: 196066, CПб, Московский пр., д.212, литер А, ИНН 7816094750 ОГРН 1027804907129. Предложение «Скидка 20%» действительно при условии заключения предварительного договора купли-продажи с последующим заключением договора купли-продажи в отношении квартиры любого метража в ЖК RIVERSIDE с использованием 100% оплаты стоимости приобретаемой квартиры. Указанная скидка предоставляется от базовой стоимости квартиры. ЖК RIVERSIDE (ЖК «Риверсайд»: Г1, Г2, Г3, Г4, Г5, А, Б, В – введены в эксплуатацию) расположен по адресам: СПб, Ушаковская наб., д. 1 корп. 4, лит. А (корпус Г3); д. 1, корп. 3, лит. А (корпуса Г4 и Г5); д. 3, корп. 2, лит. А (корпуса А, Б, В); д. 3, корп. 4, лит. А (корпуса Г1 и Г2). Продавец ООО «Фаворит». Подробности предложения на сайте www.elita-spb.ru или по тел. +7 (812) 33-55555.