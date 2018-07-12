Агент Роналду анонсировал завершение карьеры игрока

Агент португальского футболиста Криштиану Роналду заявил, что игрок завершит свою карьеру в «Ювентусе». Слова Жорже Мендеша 12 июля приводит Football Italia.

«Ювентус» станет последним клубом Криштиану, и я рад, что он принял такое решение. С этой командой он завершит свою невероятную карьеру», — сказал агент.

Сам Роналду пока никак не прокомментировал заявление.

Напомним, что ещё в конце прошлого года стало известно о том, что форвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду летом собирается уйти из команды. Португалец попросил руководство клуба продать его не более чем за 100 млн евро, писала пресса. Как сообщало издание Daily Record, футболист тогда уведомил «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед», которые заинтересованы в его покупке, что готов перейти в другой клуб. Причина — конфликт с президентом «Реала» Флорентино Пересом. В итоге купить его смог итальянский клуб. 5 июля издание AS сообщило, что Роналду согласился на предложение «Ювентуса». Португальцу был предложен оклад в 30 миллионов евро в год. В составе испанского клуба нападающий провел 438 матчей и забил 450 мячей.