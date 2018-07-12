В ЖК «GreenЛандия 2» вышел в продажу новый корпус

Setl City

«Петербургская Недвижимость» вывела в продажу новый, девятый корпус квартала «GreenЛандия 2» от Setl City недалеко от метро «Девяткино». На данный момент действуют специальные цены на квартиры – от 1,85 млн рублей.

Корпус 2.9 состоит из трех секций высотой 13 этажей и физкультурно-оздоровительного комплекса. На первых этажах запроектированы коммерческие помещения под магазин, аптеку, кафе, пекарню и медцентр, а также бытовые службы.

В доме представлен широкий выбор планировок: студии с одним и двумя окнами, одно-, двух и трехкомнатные квартиры, а также варианты формата 2Е м 3Е. Все они сдаются с полной чистовой отделкой по стандартам Setl City в цветовой гамме «Ваниль» или «Шоколад».

Квартал «GreenЛандия 2», который является продолжением одноименного и популярного проекта, возводится в развитом микрорайоне Мурино недалеко от метро «Девяткино». Он отличается продуманной и богатой инфраструктурой: запланировано строительство 4-х детских садов все детские сады встроенные, два из них уже сданы вместе с домами 2.1-2.4 и 2.5-2.7. Также будет построена школа, физкультурно-оздоровительный центр. Кроме того, в благоустроенных дворах для жителей будут обустроены площадки для игр и спорта. Напомним, в мае в проекте «GreenЛандия» была сдана первая школа на 1175 учеников с актовым и спортивным залами, библиотекой с медиацентром и лекторием, мастерскими по обработке дерева и металла, помещениями кулинарии и домоводства. Во дворе школы создана полноценная спортивная зона: площадки для игры в футбол, волейбол, баскетбол, беговая дорожка и дорожка для прыжков, площадки для подвижных игр. Проектирование и строительство осуществлялось на собственные средства девелопера.

Эксклюзивный брокер ЖК «GreenЛандия 2» – компания «Петербургская Недвижимость».

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК GreenЛандия-2 - застройщик ООО "Созидание", проектная декларация на сайте http://sc-soz.ru/

ЖК GreenЛандия - застройщик ООО "Созидание", проектная декларация на сайте https://www.spbrealty.ru/ buildings/greenlandiya/ documents