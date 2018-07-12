Президент Финляндии обсудил с Трампом саммит в Хельсинки и назвал «запретную тему»

После первого дня саммита НАТО в Брюсселе у президента Финляндии Саули Ниинистё, который успел обсудить с Дональдом Трампом его встречу с Путиным в Хельсинки, есть надежда на успешный исход переговоров российского и американского лидеров.

В комментарии газете Iltalehti Ниинистё отметил, что с Трампом "немного обсудил приезд в Финляндию", добавив, что визит "не кажется плохим". По словам финского президента, Трамп не стал рассказывать о своих целях на саммите, потому что никто его об этом не спрашивал. "У многих были мысли о том, как себя следует вести [с Трампом на встрече 11 июля], но это уже другая история", – сказал Ниинистё.

По словам президента, на саммите в Хельсинки не будут говорить о Крыме, потому что Соединенные Штаты уже приняли четкую отрицательную позицию в этом отношении, и в санкциях против России изменений не предвидится.

Ниинистё рассказал, что вечернее заседание по НАТО прошло лучше, чем ожидалось. Финский президент признался, что его позиция сменилась с "немного оптимистичной на очень оптимистичную". В выступлениях более двух десятков спикеров не было слов о прекращении трансатлантического сотрудничества. Все лидеры стран – членов НАТО, которые говорили о саммите Путина и Трампа в Хельсинки, как отметил Ниинистё, считают предстоящую встречу "необходимой и хорошей".

Напомним, первые полноформатные переговоры Путина и Трампа пройдут 16 июля.