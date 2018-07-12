По пути на работу петербуржец увидел из окна автобуса украденный у него автомобиль

Вынужденный пересесть на общественный транспорт петербуржец увидел из окна автобуса собственную машину. Она ехала следом, за рулем находился некто, владельцу «Жигулей» неизвестный.

Как стало известно "Фонтанке", житель Петербурга по дороге на работу изумился, когда увидел из окна городского автобуса свой белый ВАЗ-2105, едущий по Октябрьской набережной. Дело было в шесть утра 11 июля. Петербуржец тут же набрал «02», и уже через 15 минут полиция остановила «Жигули» с волгоградскими номерами, внутри которых оказались подростки 17 и 13 лет. Один — третьекурсник морского технического колледжа, второй — девятиклассник из Ростова-на-Дону, в Северную столицу приехал на каникулы. Оба живут неподалеку от потерпевшего, можно сказать, по соседству. Документов на машину, само собой, у них не было.