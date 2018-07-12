Попавший под камнепад в Кабардино-Балкарии альпинист из Петербурга погиб. Остальные участники экспедиции спасены

Один из участников петербургской группы альпинистов погиб в горах Кабардино-Балкарии. Об этом 12 июля сообщили в пресс-службе местного управления МЧС. 57-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. В частности, камнепадом ему оторвало руку.

– В 8:50 поисково-спасательные работы в Черекском районе завершены. Альпинист из Санкт-Петербурга 1961 года рождения получил травмы, несовместимые с жизнью. Спасатели бортом МИ-8 МЧС России транспортировали тело погибшего в город Нальчик и передали следственно-оперативной группе, – сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Кабардино-Балкарской республике.

Напомним, четверо альпинистов из Северной столицы попали под камнепад в Черекском районе КБР. Спасательная операция проходила на высоте 3900 метров на перевале Урал.