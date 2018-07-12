ФИФА пригласила вице-премьера Северной Кореи на церемонию закрытия ЧМ

Вице-премьер КНДР Ли Рен Нам отправился в Москву на церемонию закрытия чемпионата мира по футболу, которая пройдет 15 июля. Об этом сообщило посольство России в Северной Корее на своей странице в Facebook 12 июля.

«В четверг вице-премьер КНДР, председатель Корейской футбольной ассоциации Ли Рён Нам вылетел в Россию по приглашению ФИФА для участия в церемонии закрытия чемпионата мира по футболу», — говорится в сообщении.

В финале мирового первенства, который пройдет в воскресенье на стадионе «Лужники», сыграют сборные Хорватии и Франции.

Ранее стало известно, что финальную игру мундиаля посетит президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.