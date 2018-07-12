В правительстве рассказали, сколько будут получать пенсионеры после реформы

После повышения пенсионного возраста станет возможным обеспечить среднюю страховую пенсию в размере 40% от среднего заработка. Об этом заявил замминистра труда Андрея Пудов.

Как 12 июля сообщает РБК со ссылкой «Интерфакс», замминистра отметил, что «потолком» для расчета пенсий будет предельная величина базы для начисления страховых взносов — 1,021 млн рублей в год. По словам Пудова, это соответствует ежемесячной зарплате в размере порядка 85 тыс. рублей. В таком случае максимально возможная страховая пенсия по старости (40% от зарплаты) — около 34 тыс. рублей.

При этом, как отметил замминистра, для расчета пенсии берется не последняя зарплата, а заработок на протяжении всей жизни. В результате база для расчета пенсии уменьшается. В среднем в России средняя ежемесячная зарплата, по его словам, составляет около 40 тыс. рублей, что должно соответствовать пенсии в размере около 16 тыс. рублей.

«В пределах страхуемого заработка, который в рамках обеспечения сегодня реализуется, этот коэффициент замещения 40% тоже будет реализован», — заявил Пудов.

Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов заявлял, что к 2024 году средняя пенсия в России увеличится на 35%, до 20 тыс. руб.

Премьер-министр Дмитрий Медведев ​в середине июня объявил о подготовке пенсионной реформы, предусматривающей повышение пенсионного возраста. Правительство предложило реализовывать реформу поэтапно в течение последующих 15 лет. Срок выхода мужчин на пенсию повысится до 65 лет, женщин — до 63 лет. Медведев объяснил, что это необходимо для того, чтобы «обеспечить нормальный уровень жизни пенсионерам».