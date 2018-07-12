Американский журналист подозревает, что Трампа завербовали в СССР

Американский журналист полагает, что президента США Дональда Трампа завербовали еще во времена СССР. Автор издания New York Magazine считает, что это произошло во время поездки Трампа в Москву в 1987 году.

Как следует из материала, будущий президент США приезжал в столицу Советского Союза, чтобы договориться о строительстве гостиницы. Издание полагает, что именно тогда его и завербовали, поскольку он вернулся оттуда, как отмечает журналист, с «политическими амбициями», а годом ранее для чего-то встретился с советским послом Юрием Дубининым в Нью-Йорке.

New York Magazine уверяет, что в руках Кремля находится компромат на Трампа. Отказ американского президента публиковать налоговую декларацию журналист связывают с получением денег от того же Кремля, который якобы мог перевести их на счет одной из компаний Трампа в 2016 году накануне президентских выборов.

Отметим, что с момента победы Трампа в президентских выборах в 2016 году США ведут расследование о вмешательстве в них России. Белый дом и Кремль опровергают эту информацию.

Путин и Трамп встретятся в Хельсинки 16 июля. Политики намерены обсудить перспективы развития отношений двух стран, а также актуальные вопросы международной повестки. Американский президент хочет поговорить с Путиным о ситуации в Сирии и на Украине, а также о предполагаемом вмешательстве Москвы в американские выборы.