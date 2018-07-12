В Сосновке нашли скелет

Человеческие останки нашли в крупнейшем парке Выборгского района Петербурга. Кости лежали всего в 100 метрах от ближайшего жилого дома.

Как стало известно "Фонтанке", скелетированный труп обнаружили в парке Сосновка в час дня 11 июля. Человеческие останки находились недалеко от дома №96 по проспекту Тореза. Их принадлежность уже удалось установить: погибшим является 27-летний местный житель, зарегистрированный на проспекте Стачек. Сколько тело пролежало в парке, неизвестно. Была ли смерть насильственной, предстоит установить экспертам.