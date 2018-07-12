В Красноярском крае из-за обнаглевших медведей закрыли заповедник

В Красноярском заповеднике «Столбы» хозяйничают медведи. Животные спокойно разгуливают в туристической зоне, игнорируя все попытки государственных инспекторов их напугать. Руководство заповедника решило на время закрыть территорию для безопасности посетителей.

Как сообщается на официальном сайте «Столбов», с 12 июля на контрольно-пропускном пропускном пункте Лалетино устанавливается строгий пропускной режим. Ограничения продлятся до 22 июля. Инспекторы в это время будут чаще патрулировать территорию и примут меры, чтобы животные отошли подальше. В адрес граничащих с заповедником детских лагерей и баз отдыха направили письма, с просьбой обеспечить безопасность отдыхающих.

В заповеднике пояснили, что только с начала июля медведи выходили в туристическую зону более 11 раз. Животные не реагировали на людей, шум и не уходили с туристических троп.