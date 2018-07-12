Домушник прошелся по 60 квартирам Петербурга. Новоселы из Шушар и Рыбацкого лишились имущества на 7 млн

Крупную серию квартирных краж раскрыли правоохранительные органы Петербурга. Предполагаемый «домушник» предпочитал новостройки на городских окраинах, а всего «навестил» 60 адресов.

Как стало известно «Фонтанке», в начале апреля текущего года в руки полицейских попал 45-летний житель Купчино, который, по версии следствия, незадолго до того подобрал ключи и вторгся в чужую квартиру на Дальневосточном проспекте, 10/1. К 12 июля у сотрудников УМВД четырех районов - Невского, Московского, Пушкинского и Кронштадтского — возникли серьезные претензии к находящемуся в СИЗО мужчине. По их мнению, в «послужном» криминальном списке домушника — 60 эпизодов. Самый маленький «улов» – 3000 рублей, но несколько раз вор выносил имущество на 900 тысяч. А всего с ноября 2016 года по март 2018-го злоумышленник похитил чужого добра на сумму свыше 7 млн рублей.

Судя по списку адресов пострадавших, петербуржец в основном предпочитал новостройки на окраинах Северной стролицы: в Шушарах, Рыбацком и т. д. Многие дома были «излюбленными»: там подозреваемый проходил по ряду квартир.