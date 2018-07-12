Трамп озабочен европейским потоком «трубопроводных долларов» в Россию

Президент США Дональд Трамп раскритиковал страны Евросоюза, которые обеспечивают Россию «потоком трубопроводных долларов» в то время, как Вашингтон тратит «слишком много на оборону». Об этом американский лидер написал накануне на своей странице в Twitter.

«Страны НАТО с момента последнего моего визита в прошлом году расходуют миллиарды дополнительных долларов на оборону по моей просьбе, но этого не достаточно», – написал политик. США же, как отметил Трамп, напротив тратят «слишком много». «Границы Европы плохи. «Поток трубопроводных долларов в Россию неприемлем», — заключил глава Белого дома.

Заявление прозвучало по итогам визита в Брюссель на саммит лидеров стран НАТО. Там Трамп назвал Германию «заложницей» России.

«Очень грустно, что Москва будет поставлять газ Берлину за миллиарды и миллиарды долларов», – отмечал президент. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в ответ на это заявил, что решения по «Северному потоку-2» не входят в компетенцию альянса.

После этого Трамп вновь обрушился на Германию, заявив, что для НАТО нет пользы в том, что Россия получает «миллиарды долларов за газ и энергию». Поэтому, по мнению Трампа, логично отказаться от строительства газопровода «Северный поток – 2» в пользу поставок сжиженного газа из США. Он также призвал страны альянса немедленно повысить расходы на оборону до 2% ВВП.

Напомним, 16 июля в Хельсинки пройдут переговоры американского лидера Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода от российского побережья по дну Балтийского моря до Германии. Совокупная мощность объекта в конечном итоге должна составить 55 млрд куб. м газа в год.Трубопровод возводится под контролем компании Nord Stream 2 AG, крупнейшим акционером является российская компания «Газпром» (владеет 51%).