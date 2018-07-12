Хорватский футболист Домагой Вида извинился перед Россией за крики «Слава Украине!»

Защитник сборной Хорватии Домагой Вида извинился за видео, на котором он в компании другого хорватского футболиста Огнена Вукоевича кричит «Слава Украине!». Запись появилась после победы хорватов в четвертьфинале над сборной России. За это Виде было вынесено предупреждение, а Вукоевич был лишен аккредитации (он входил в официальную делегацию сборной) и оштрафован на 15 тыс. швейцарских франков.

После матча со сборной Англией, в котором хорваты победили со счетом 2-1, Домагой Вида сделал заявление в эфире телеканала «Россия-24».

«Я сделал ошибку. Я хочу еще раз извиниться перед русскими людьми. Извините, это жизнь. Надо учиться на ошибках», — сказал он в ответ на просьбу прокомментировать свисты с трибун в его адрес.

Огнен Вукоевич после выхода Хорватии в финал чемпионата мира сказал, что их с Видой политика не интересует.