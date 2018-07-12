ФИФА попросит вещателей меньше показывать красивых болельщиц на ЧМ. Причина в сексизме

Международная федерация футбола (ФИФА) собирается попросить национальных телевизионных вещателей, а также съемочную группу ФИФА меньше показывать во время трансляций футбольных матчей привлекательных болельщиц на трибунах. Об этом сообщил глава департамента корпоративной социальной ответственность ФИФА Федерико Аддиечи (Federico Addiechi), сообщает 12 июля РБК со ссылкой на Associated Press

Подобный вопрос, по его словам, возник 11 июля во время обсуждения в организации проводимой ФИФА во время турнира в России антидискриминационной программы. Так, в частых изображениях по телевизору привлекательных женщин наблюдатели, как указал Аддиечи, усмотрели признаки сексизма. В том числе, по его данным, были зафиксированы случаи, когда фанаты преследовали женщин-телеведущих. В целом же с этой проблемой, как отметил представитель Международной федерации футбола, на чемпионате мира в 2018 году можно было столкнуться чаще, чем с актами расизма.

Подобная позиция ФИФА, по мнению Аддиечи, «нормальная эволюция». По сравнению с прошлым чемпионатом мира по футболу в Бразилии трансляции нынешнего мундиаля уже улучшились​, добавил представитель ФИФА. В работу вещательных компаний, как указал Аддиечи, Международная федерация футбола уже вмешивалась, однако все эти случаи, по его словам, «были индивидуальными и довольно очевидными».