Артеменко меняет «Весну» на «Время». В Петербурге организуют новое оппозиционное движение

Оппозиционер, бывший глава предвыборного штаба Ксении Собчак в Петербурге Николай Артеменко объявил о закрытии бренда «Весна». Как сообщил 12 июля на своей странице в Facebook политик, теперь он и его товарищи будут работать под брендом «Время».

Артеменко напомнил, что «Весна» выросла из партии «Яблоко» в 2012 году, когда многих из «Яблока» исключили «за несогласие с генеральной линией партии». Однако затем внутренний конфликт начался и в новом движении.

«Целый год мы пытались найти компромисс и сохранить доброе имя нашей организации, но, к сожалению, наши попытки не увенчались успехом. Люди не хотят бороться с режимом, они хотят бороться с нами и ловить хайп на раздувании конфликтов. Это их выбор, нам с ними не по пути», – пишет Николай Артеменко.

Напомним, «Весна» раскололась на два движения, причем назывались оба одинаково. Члены второй «Весны» представляют ситуацию по другому. По их мнению, в 2017 году после конфликта с активистами Артеменко исключили из движения, тем не менее он продолжил себя позиционировать как координатор незарегистрированной организации с таким же названием.

«Мы долго думали, совещались, спорили, ругались, но все-таки пришли к финальной мысли, что необходимо оставить изрядно пострадавший и, к сожалению, зашкварившийся бренд "Весна!" Мы должны обновляться, чтобы продолжать работу, и мы это сделаем. Мы меняем имя нашей организации. Рабочим названием было выбрано "Время!" Оно пришло! Оно наше! И у нас его еще достаточно, чтобы сделать Россию свободной!», – уверяет Артеменко.

И уточняет, что окончательно новое название и логотип утвердят на межрегиональной конференции, которая пройдет в конце июля в Петербурге.