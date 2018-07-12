«Ростелеком» не отправлял «шпиона» на крышу дома рядом с базой сборной Англии. В компании даже не уверены, что это их сотрудник

«Ростелеком» не отправлял специалиста проводить плановые работы на крыше дома в Зеленогорске, откуда сотрудник ФСБ снял мужчину, заподозренного в «футбольном шпионаже» в пользу Хорватии. Об этом «Фонтанке» заявили в пресс-службе Северо-Западного филиала компании 11 июля.

В «Ростелекоме» отметили, что плановые работы в городе на время чемпионата мира по футболу приостановили, а аварийных вызовов в 27-й дом на Комсомольской улице не поступало. В компании не смогли оперативно ответить, является ли задержанный их сотрудником.

Десятого июля показавшегося силовикам подозрительным мужчину сняли с крыши дома в Зеленогорске. С этой точки хорошо просматривается местный стадион «Спартак», где во время мундиаля расположилась тренировочная база английской сборной. Задержанный объяснил своё появление на крыше плановыми работами по обслуживанию оборудования «Ростелекома», мужчина заверил, что всего лишь сделал пару панорамных фотографий. Снимки, где запечатлён лагерь англичан, полицейские попросили удалить.

Сборная Англии облюбовала Зеленогорск в качестве базы именно для того, чтобы избежать шпионажа со стороны других команд. Напомним, 11 июля англичане уступили хорватам в дополнительное время со счетом 1:2. Англия будет играть за третье место с Бельгией. А Хорватия встретится в финале с французами.