Петербургские альпинисты застряли в горах Кабардино-Балкарии

Альпинисты из Петербурга попали под камнепад в Черекском районе Кабардино-Балкарии. Как сообщили 12 июля «Фонтанке» в ГУ МЧС по региону, группа скалолазов состоит из четырех человек, один из них пострадал.

Альпинисты находятся на высоте 3900 метров на перевале Урал. Они зарегистрировались в местном альпинистском лагере «Безенги», но в МЧС о своих планах не сообщали. Утром к ним должен вылететь вертолет, пока же в сторону петербуржцев выдвинулись сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. Более подробной информации пока нет, спасатели пока не добрались до петербуржцев.