Хорватия вышла в финал ЧМ-2018, обыграв Англию

Волевую победу одержала сборная Хорватии в матче полуфинала чемпионата мира по футболу против Англии 11 июля в Москве на стадионе «Лужники».

Хорваты пропустили первыми. Уже на пятой минуте встречи Киран Триппьер забил прямым ударом со штрафного. На 68-й минуте Иван Перишич сравнял счет. Основное время завершилось вничью 1:1. В добавленное время на 109-й минуте победу Хорватии принес точный удар Марио Манджукича.

Некоторые британские болельщики связывают провал своей команды с присутствием на матче вокалиста рок-группы The Rolling Stones Мика Джаггера. Его называют главным неудачником мирового футбола: начиная с 2010 года, любая команда, за которую он болел, неизменно проигрывала.

Таким образом, сборная Хорватии впервые в своей истории вышла в финал чемпионата мира. До этого лучшим их достижением было третье место на ЧМ-1998 во Франции. Напомним, что именно хорваты в четвертьфинале выбили сборную России из домашнего турнира. В финале они сыграют против Франции, а Англия поборется за третье место с Бельгией.