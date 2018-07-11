В Минтруда подсчитали максимальную пенсию после реформы. Она меньше нынешней депутатской

Параллельно с повышением пенсионного возраста будет повышаться и сама пенсия — до 40% от среднего заработка. Как пишут «Ведомости», об этом 11 июля заявил замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов.

Как уточнил Пудов, при расчете пенсий в качестве «потолка» выбрана сумма 1 млн 21 тыс. рублей в год (соответствует ежемесячной зарплате в 85 тыс. рублей). В этом случае максимальная страховая пенсия по старости составит 34 000 рублей. При этом для расчета берется заработок на протяжении всей жизни, а не за какой-то конкретный промежуток времени. Таким образом, на максимальные выплаты остается рассчитывать немногим. Учитывая, что средняя ежемесячная зарплата по стране составляет около 40 тыс. рублей, это будет соответствовать пенсии в 16 тыс. руб. Отметим, сейчас в среднем по стране она и составляет 15400 рублей.

Напомним, депутаты Госдумы, отработавшие на своем посту не меньше пяти лет, могут рассчитывать на пенсию минимум в 46626 рублей. У тех, кто протянул в нижней палате парламента более 10 лет, выплаты составят уже 63581 рубль. Как рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин, пенсии депутатов раскрыли, чтобы «журналисты не выдумывали».