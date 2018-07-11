В Петербурге в 2018 году девять человек уволены в связи с "утратой доверия"

В 2018 году за коррупцию чаще всего увольняли сотрудников силовых органов и муниципальной службы. Об этом 11 июля пишет «Би-би-си».

Издание изучило реестр чиновников, уволенных «в связи с утратой доверия». В документ, который ведёт аппарат правительства, с начала года внесено 217 фамилий. Чаще всего в список попадают сотрудники МВД, войсковых частей Минобороны и ФСИН, а также местные чиновники и депутаты.

Самым высокопоставленным уволенным стал зампрокурора Нижегородской области Дмитрий Жиделев, ему пришлось покинуть службу из-за ошибки в декларациях о доходах. В реестре девять человек из Санкт-Петербурга. Это четверо судебных приставов; начальник отдела защиты прав потребителей Роспотребнадзора по Петербургу Галина Герцева; специалист комитета по транспорту Дина Журавлева; старший преподаватель ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» Алексей Мясников и самый высокопоставленный петербургский чиновник, отправившийся в отставку в связи с утратой доверия — заместитель председателя комитета по благоустройству Виктор Шабнов. Напомним, об увольнении Шабнова в связи с утратой доверия стало известно 28 апреля. Тогда добиться какой-либо информации от руководства комитета не удалось, пресс-служба перестала брать трубку после заданного вопроса. В 2016 году СМИ писали о том, что подряды комблага отдаются компании «Корт». ИНН ее владелицы Светланы Сергеевой совпадал с ИНН Светланы Шабновой, на которой был женат Виктор Шабнов еще до своего назначения в комитет.

Как отметил замдиректора Transparency International в России Илья Шуманов, в списке нет представителей Северо-Кавказского федерального округа, сотрудников СКР и ФСБ, высокопоставленных фигур из федеральных ведомств и министерств. По его мнению, чиновники высокого ранга могут иметь «иммунитет» от увольнения «в связи с утратой доверия».