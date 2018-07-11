Мик Джаггер поддерживает сборную Англии в «Лужниках», та не может справиться с Хорватией в полуфинале ЧМ

Вокалист рок-группы The Rolling Stones Мик Джаггер лично приехал поддержать сборную Англии в матче полуфинала чемпионата мира по футболу против Хорватии на стадионе «Лужники» 11 июля. Видео с московской арены музыкант выложил в Twitter.

Отметим, что не все болельщики сборной Англии остались довольны этим фактом. Дело в том, что Джаггера называют главным неудачником мирового футбола: любая команда, за которую он болел, неизменно проигрывала. Началось это в 2010 году, во время чемпионата мира в ЮАР. Тогда Джаггер публично высказал поддержку сборной Бразилии, и те уступили в четвертьфинале Голландии.

Cuando Mick jagger va a ver a Inglaterra.. pic.twitter.com/qnALbxnVZO — corazon lunatico! (@LuchyttoC) 11 июля 2018 г.

Пока свое печальное прозвище Джаггер оправдывает. Англичане первыми забили Хорватии и почти весь матч вели 1:0, но на 68-й минуте пропустили. Основное время закончилось со счетом 1:1. Сейчас идут два дополнительные тайма по 15 минут.