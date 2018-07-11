Фанаты сборной Англии отметили мяч в ворота Хорватии дождем из пива, хорваты ответили голом

Бурно отреагировали фанаты сборной Англии в Лондоне на гол своей команды в ворота Хорватии в полуфинале чемпионата мира по футболу 11 июля. На пятой минуте встречи, проходящей в Москве на стадионе «Лужники», Киран Триппьер забил прямым ударом со штрафного.

В эту же секунду в фан-зоне лондонского Гайд-парка болельщики, наблюдавшие за ходом игры в прямом эфире на гигантском экране, празднуя гол, выбросили стаканы с пивом вверх и устроили настоящий дождь из хмельного напитка.

Хорваты уже смогли отыграть быстрый гол, забитый англичанами, счет во встрече 1:1. Напомним, что сборная Англии вышла в полуфинал чемпионата мира впервые с 1990 года, однако официальные лица Великобритании проигнорировали это событие.