Нетаньяху рассказал Путину и врио министра обороны РФ о сбитом сирийском беспилотнике

Президент России Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Об этом сообщает 11 июля пресс-служба Кремля.

Нетаньяху приехал на матч полуфинала чемпионата мира между Хорватией и Англией, однако это «не лишило нас удовольствия встретиться и поговорить по текущим вопросам», – заявил Путин. В первую очередь обсуждали Сирию.

«Конечно, наш фокус – это то, что происходит в Сирии, присутствие Ирана. Это не новая вещь для Вас. Несколько часов тому назад беспилотный аппарат проник с территории Сирии на территорию Израиля, был успешно сбит. Хотелось бы подчеркнуть, что мы будем очень строго пресекать любые попытки нарушить и нашу воздушную, и сухопутную границу», – рассказал Нетаньяху.

«Мы знаем о ваших озабоченностях. Давайте об этом поговорим обстоятельно», – ответил российский президент. На этом открытая часть встречи завершилась, переговоры проходили в закрытом для прессы режиме. Отметим, атаки Израиля на сирийских военных (в том числе, представляющих правительство Башара Асада) практически никогда не осуждаются российскими властями.

В переговорах, помимо Владимира Путина, принимают участие министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента РФ по международным вопросам Юрий Ушаков и врио министра обороны, начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов (так указано в материалах к встрече). Израильскую сторону представляют председатель Совета национальной безопасности Меир Бен-Шаббат и помощник Нетаньяху по военным вопросам Элиэзер Толедано.