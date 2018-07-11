Петербургский метрополитен заказал одежду для сотрудников на 109 млн. Шить ее собираются больше года

ГУП «Метрополитен Санкт-Петербурга» выбирает поставщика фирменной спецодежды. Предприятие готово заплатить за пошив более чем 20-ти тысяч единиц одежды 109 млн рублей. Закупочная комиссия ГУПа выберет поставщика к 18 июля. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Форма будет иметь уже классический для подземки темно-синий вид. Старший начальственный состав оденут в сине-зеленый вариант. В числе требуемых ГУПом единиц одежды комплекты на все сезоны, включая аксессуары. Поставка одежды для сотрудников метрополитена должна начаться в августе 2018 года. Шить спецовки собираются основательно — торопиться поставщику будет не надо. Последний костюм надо передать подземке только 31 декабря 2019 года.

Кроме того, поставщика спецовок для своих сотрудников выбрал ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». За 17 млн рублей более 17,5 тысяч единиц одежды ресурсоснабжающей организации поставит компания «ФАПМ». Форма для сотрудников «Водоканала» будет выдержана в синих цветах, а некоторые комплекты снабдят отличительными оранжевыми полосами. Одеть сотрудников «Водоканала» необходимо до 31 октября 2018 года.