НАТО: Россия сеет разобщенность и ведет провокационную военную деятельность

Представители стран НАТО обвинили Россию в военных провокациях и «безответственной риторике». Соответствующую резолюцию приняли на саммите Североатлантического альянса в Брюсселе 11 июля.

Впрочем, новых обвинений не добавилось: России напомнили об агрессии на Украине, размещении ракет в Калининграде, нарушении воздушного пространства стран НАТО, попытки вмешательства в дела других стран (помимо Украины, упомянута Черногория), химическую атаку в Солсбери (российские власти отрицают причастность к ней).

«Россия оспаривает основанный на правилах международный порядок, дестабилизируя Украину, в том числе путем незаконной аннексии Крыма; он нарушает международное право, ведя провокационную военную деятельность и пытается подорвать наши институты и посеять разобщенность между странами Альянса», – говорится в резолюции.

Страны НАТО одобрили план «30-30-30-30» – за 30 дней в случае форс-мажора Альянс должен быть готов выставить 30 сухопутных батальонов, 30 авиационных эскадрилий и 30 военных кораблей. Источники Reuters уверяют, что план был предложен США и направлен на противодействие России.

Напомним, в саммите НАТО принимает участие американский президент. Сразу после него, 16 июля, Дональд Трамп проведет переговоры в Хельсинки с президентом России Владимиром Путиным.