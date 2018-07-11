Словакия заменит российские истребители американскими F-16

Словакия потратит 1,9 млрд долларов на закупку 14-ти американских истребителей F-16. Они должны заменить российские МиГ-29, пишет 11 июля Reuters со ссылкой на министерство обороны страны.

Словаки выбирали между двумя вариантами — либо F-16 от Lockheed Martin, либо шведские JAS 39 Gripen от Saab. Выбор был сделан в пользу американцев. В словацком Минобороны уточнили, что F-16 «более современны».

«Мы выбрали оптимальное решение, потому что это современные машины, которым как с точки зрения цены, так качества и мощности... нет конкурентов», – заявил министр обороны Словакии Петера Гайдош.

Словакия в перспективе собирается уменьшать зависимость от техники российского производства — на модернизацию армии потратить собираются 7,6 млрд долларов до 2030 года. За 14 истребителей F-16, обучение пилотов, боеприпасы и материально-техническую помощь в течение двух лет словаки заплатят 1,589 млрд евро (около 1,9 млрд долларов).