«Преемника Лужкова» заподозрили в скупке подписей депутатов. «Единая Россия» ведет внутреннее расследование

«Единая Россия» в Москве начала проверку жалоб муниципальных депутатов на скупку их подписей в рамках подготовки к выборам мэра столицы. Об этом 11 июля пишет RTVI со ссылкой на свои источники в партии.

По данным издания, в скупке подписей подозревают кандидата в мэры Москвы Михаила Балакина. Он позиционирует себя как «преемник» бывшего главы столицы Юрия Лужкова. Официально в «Единой России» от комментариев воздерживаются. Результаты внутреннего расследования станут известны через неделю. Источники RTVI уверяют, что за одну подпись муниципального депутата могут предлагать около 100 тысяч рублей.

Напомним, ни одному оппозиционеру не удалось собрать необходимого количества подписей для участия в выборах — ни Дмитрий Гудков, ни Илья Яшин не прошли муниципальный фильтр. Пока его удалось преодолеть только пятерым — самовыдвиженцу, действующему мэру Сергею Собянину; основателю строительной компании «Су-155» Михаилу Балакину (выдвинут Союзом горожан); депутату Госдумы от ЛДПР Михаилу Дегтяреву; бывшему парламентарию Вадиму Кумину от КПРФ и главе МО «Таганский» Илье Свиридову от «Справедливой России».