Британские власти бойкотировали полуфинал ЧМ-2018 Англия – Хорватия

Полуфинал чемпионата мира по футболу Англия – Хорватия 11 июля в «Лужниках» проходит без единого официального представителя Великобритании. Это следует из списков официальных лиц Международной федерации футбола (ФИФА).

На всех предыдущих матчах был хотя бы один представитель британского посольства. И это при том, что сегодняшний матч – первый полуфинал для Англии с 1990 года.

Напомним, незадолго до начала чемпионата мира власти Великобритании приняли решение частично бойкотировать чемпионат мира – ни одно официальное лицо из Лондона не прибыло на турнир в Россию.