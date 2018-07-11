Как регионы реагировали на повышение пенсионного возраста

Фонд «Петербургская политика» опубликовал аналитический доклад о социально-экономической ситуации в регионах в июне 2018 года. Через час оттуда неожиданно исчезла таблица с данными о реакции на пенсионную реформу.

Виктор Бартенев/Интерпресс

Близкий к Кремлю фонд «Петербургская политика» накануне опубликовал аналитический доклад о том, как обстоят дела с политикой в регионах. Эксперты изучили настроения людей и поведение элит в связи с двумя главными событиями для страны – чемпионатом мира и пенсионной реформой. Спустя час после публикации из доклада исчезла сводная таблица с реакцией регионов на предстоящее повышение пенсионного возраста. Оказалось, что изменение поддержали не все, вопреки утверждению Министерства труда.

В докладе остались тезисы. Например, о том, что на предложенное повышение пенсионного возраста власти фактически реагировали тремя разными способами. Самый мягкий – искали выход через партии и профсоюзы, чтобы сгладить углы и, может быть, чуть-чуть дистанцироваться от федеральных властей. Другой метод – топорный – предполагает продавливание непопулярной реформы. Третий путь ведет к тому, что чиновники и депутаты засовывают головы в песок, то есть избегают этой темы в публичном поле. В основном этими приемами пользовались региональные парламенты, которые получили задание из Москвы поддержать пенсионную реформу.

«Что касается губернаторов, то их публичная активность была минимальной, большая часть глав регионов уклонились от комментариев относительно пенсионной реформы или ограничились крайне расплывчатыми формулировками. В ряде случаев губернаторы и спикеры парламентов уклонялись от комментариев, выдвигая на первый план в публичном пространстве своих заместителей, однако в немалом количестве регионов официальная реакция отсутствовала или фактически не содержала собственной оценки происходящего», – рассуждает в комментарии к докладу глава фонда Михаил Виноградов.

В материалах «Петербургской политики» указано, что власти регионов придумывали себе основания для отсрочки обсуждения реформы. Например, в Тверской области власти пытались сослаться на то, что тема не относится к полномочиям совместного ведения РФ и субъектов. В Челябинской утверждали, что наличие или отсутствие отзывов региональных парламентов не является основанием для того, чтобы Госдума не рассматривала законопроект. Московские депутаты апеллировали к тому, что вопрос уж не такой срочный, чтобы выходить из отпуска ради него. В Омской области решили, что нужно услышать мнение населения и экспертов, прежде чем давать оценку резонансной проблеме.

«Анонсированное правительством в июне повышение пенсионного возраста стало серьезным препятствием для погружения страны в праздничную эйфорию. Как показывают данные социологических опросов, футбольная повестка все же не смогла перебить пенсионную, следствием чего стало падение рейтингов власти и общее нарастание социального пессимизма», – приходит к выводу Виноградов.

В течение часа помимо этих заключений на сайте фонда провисела таблица, в которой регионы были распределены по типам реакций. Например, эксперты насчитали лишь 11 регионов, где власти выразили полную солидаризацию с пенсионной реформой (Алтай, Башкортостан, Бурятия, Мордовия, Чувашия, Хабаровский край, Амурская, Калининградская, Кировская, Ленинградская, Тамбовская область). Еще 17 субъектов поддержали повышение пенсионного возраста с осторожностью (Адыгея, Коми, Удмуртия, Алтайский, Красноярский, Пермский края, Калужская, Липецкая, Мурманская, Новгородская, Оренбургская, Пензенская, Саратовская, Сахалинская, Смоленская, Тульская области, Санкт-Петербург). Мягко дистанцировались 15 городов, областей и республик ( Крым, Якутия, Архангельская, Астраханская, Воронежская, Ивановская, Иркутская, Магаданская, Новосибирская, Орловская, Ульяновская, Ярославская, Ненецкий, Ханты-Мансийский АО, Чукотский АО). Москва и Московская область попытались отвлечь внимание другой социальной повесткой.

Марий Эл и Хакасия «утратили инициативу». Аж 24 региона уклонились вообще от реакции (Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Карелия, Татарстан, Чечня, Забайкальский, Камчатский, Краснодарский, Приморский, Ставропольский края, Волгоградская, Кемеровская, Омская, Ростовская, Самарская, Свердловская, Тверская, Томская, Тюменская, Челябинская области, Севастополь, Еврейская АО, Ямало-Ненецкий АО). О 14 регионах исследователи не смогли найти достаточно полную информацию о реакции элит. Где-то на сайтах партий было указано, что ведется сбор предложений. Где-то устроили заседание рабочей группы, но итог его остался неизвестен. Где-то новости проходили лишь об акциях протестах.

Петербург вошел в группу под названием «осторожная солидаризация». В удаленной части доклада эксперты напоминают, что депутаты городского ЗакСа проголосовали в поддержку повышения пенсионного возраста 37 голосами за при 12 против. Председатель парламентской комиссии по социальной политике Елена Киселева назвала документ «политически сложным», признав, что «никто не считает его панацеей». Против выступили депутаты остальных пяти фракций Заксобрания. Председатель ЗС Вячеслав Макаров отказался давать комментарии, а до этого объяснял необходимость пенсионной реформы тем, что «Россия — воюющая страна». В Смольном же отмолчались на счет повышения пенсионного возраста.

Глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов уклонился от ответа на вопрос «Фонтанки» о том, почему информация исчезла из доклада. В тот же день, что отчет фонда вышел в свет, Министерство труда отчиталось о собственной статистике: положительные мнения о проекте закона уже выразил 61 регион, а значит, в регионах все хорошо и никакого бунта.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»