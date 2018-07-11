«Фонтанка» за 60 секунд — 11 июля

Мундиаль вот-вот закончится, а стадионы останутся. И их содержание влетит в копеечку. Наш должен зарабатывать. Во всяком случае, его обещают превратить в «развлекательный кластер»: внутри появятся ресторанная улица (привет жителям улицы Рубинштейна!), магазины и музей.

В этой жизни все связано: и птички, и дождики. Чемпионат, говорят, благотворно влияет на локальный фондовый рынок. Объясняем, как это работает.

Семилетнюю дочь президента Международной федерации футбола Джанни Инфантино прооперировали в Петербурге. Добрая история со счастливым концом.

А в Зеленогорске сотрудник ФСБ поймал «хорватского шпиона» во время предматчевой тренировки сборной Англии. Но шпион оказался электриком.

Уж лучше бы пил и курил, чем по митингам бегал. Петербургских студентов и школьников наказывают за активную жизненную позицию.

Злодеи, которые втюхивали пенсионерам таблеточки по 500 тысяч рублей за пачку, могут пойти по статье о преступном сообществе. Правоохранительные органы наловили их полный мешок — и теперь трясут.

Очень вредно не платить зарплату тем, кто ее заработал. Следственный комитет Петербурга задержал генерального директора строительной компании «СМУ-303».

В Сербии открывается фестиваль русской музыки «Большой». Главный приз — Золотая матрёшка. Главный по поляне, режиссер Эмир Кустурица, рассказывает, что Россия проснулась — и это делает его счастливым.