Украинский суд продлил арест журналисту Вышинскому до середины сентября

Суд в Херсоне продлил до 13 сентября арест руководителю портала "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому, сообщил украинский прокурор Игорь Поночовный.

"Только что Херсонский городской суд удовлетворил ходатайство… о продлении меры пресечения для Кирилла Вышинского… Подозреваемый будет находится под стражей до 13 сентября", — написал Поночовный на своей странице в Facebook.

Сотрудники службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Одновременно в Киеве был задержан руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Суд в Херсоне 17 мая арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. Защита обжаловала это решение в апелляционном суде Херсонской области, однако суд в обжаловании отказал.

В МИД РФ ранее назвали действия Киева в отношении "РИА Новости Украина" произволом.