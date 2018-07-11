Петербуржец замахнулся переплыть Неву. На середине пути стихия его одолела

Заплыв от Дворцовой набережной до Васильевского острова попытался совершить горожанин 11 июля. Коварные воды Невы не дали амбициозным планам сбыться.

Как рассказали в пресс-службе Росгвардии по городу и Ленобласти, человека в воде в районе Дворцового моста заметили при патрулировании Невы. Мужчина из последних сил удерживался на плаву и звал на помощь. Утопающему подкинули спасательный круг, затем его вытащили на борт катера.

Отдышавшийся пловец признался, что планировал пересечь Неву и от Дворцовой набережной попасть на Васильевский остров, но сил на марафон не хватило. Спасённого доставили к пристани у Кунсткамеры, после чего его ждала встреча с медиками и полицией.