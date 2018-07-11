Президент Франции заступился за Ангелу Меркель и её независимость

Президент Франции не поддержал суждение американского лидера о том, что Германия является заложником России. Свою точку зрения Эммануэль Макрон высказал во время встречи с Дональдом Трампом в Брюсселе, где они принимают участие в саммите НАТО, сообщает Reuters 11 июля.

В ходе переговоров Макрон подчеркнул, что не считает Германию заложником России. Трамп в свою очередь выразил надежду, что вопросы с финансированием НАТО всё же будут решены.

Перед открытием саммита НАТО Дональд Трамп обрушился с критикой на Германию. Он заявил, что не понимает, почему ФРГ тратит миллиарды на газ из России, а для НАТО жалеет. Ответ Меркель не заставил себя долго ждать – политик не стала пространно объяснять свои действия, но уверила, что ФРГ не является заложником России.

После лидеры обоих государств провели совместную встречу. Переговорами остались довольны две стороны.