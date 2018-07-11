В Китае из-за тайфуна "Мария" эвакуировали 390 тысяч жителей

Обрушившийся на восток Китая супертайфун "Мария" нарушил транспортное сообщение и вынудил власти эвакуировать около 390 тысяч местных жителей, сообщает агентство Синьхуа.

Супертайфун "Мария" в среду утром обрушился на побережье китайских провинций Фуцзянь и Чжэцзян, расположенных на восточном побережье страны, принеся с собой проливные дожди и шквалистый ветер. Метеорологическое управление КНР объявило наивысший, "красный", уровень предупреждения для районов, оказавшихся в зоне воздействия "Марии".

В провинции Фуцзянь, которая первой оказалась под ударом стихии, власти потребовали, чтобы все рыболовецкие суда вернулись в порты и не выходили в море до нормализации погодных условий. В провинциальном центре — городе Фучжоу власти закрыли все школы и заводы в приморской зоне, приостановлено паромное движение между Сямэнем и Тайванем. Сообщается, что более 850 судов вернулись в порт Сямэня. Шквалистый ветер и дожди также нарушили железнодорожное сообщение. В провинции отменено движение более 200 поездов, передает РИА Новости.

Власти провинции Чжэцзян к полудню среды были вынуждены эвакуировать в безопасные места 390 тысяч местных жителей, из них 270 тысяч – из города Вэньчжоу. Около 25 тысяч лодок вернулись в порты.

Стихия привела к отмене 206 авиарейсов.

По прогнозам синоптиков, тайфун "Мария" в среду будет постепенно ослабевать по мере его продвижения вглубь материка в северо-западном направлении.