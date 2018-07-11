В логотипе саммита Путина и Трампа усмотрели аллюзию на граффити с их поцелуем
Ажиотаж вокруг к приближающихся первых полноформатных переговоров Дональда Трампа и Владимира Путина заставляет пользователей внимательно присматриваться к деталям. Так, исследователь из Университета Хельсинки обратил внимание на сходство логотипа саммита Helsinki2018 с известным граффити, где президенты изображены целующимися.
"Может, в логотипе #Helsinki2018 тоже было тайное послание?" – задался он вопросом в "Твиттере", сопоставляя две картинки. Однако позже этот твит был удалён.
Справка:
Граффити "Сделаем всё великим опять" появилось в Вильнюсе в мае 2016 года на стене ресторана и сразу стало популярным. Авторы рассказали, что идея им пришла после того, как Путин и Трамп обменялись взаимными комплиментами. В одном из интервью один из авторов рассказал, что лидеров, по его мнению, объединяет, в частности, преувеличенное эго, и "им друг с другом было бы хорошо". Этот объект-стрит-арта в Вильнюсе - парафраз граффити на Берлинской стене, изображающем крепкий поцелуй Леонида Брежнева и Эрика Хонеккера.
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