В логотипе саммита Путина и Трампа усмотрели аллюзию на граффити с их поцелуем

Ажиотаж вокруг к приближающихся первых полноформатных переговоров Дональда Трампа и Владимира Путина заставляет пользователей внимательно присматриваться к деталям. Так, исследователь из Университета Хельсинки обратил внимание на сходство логотипа саммита Helsinki2018 с известным граффити, где президенты изображены целующимися.

"Может, в логотипе #Helsinki2018 тоже было тайное послание?" – задался он вопросом в "Твиттере", сопоставляя две картинки. Однако позже этот твит был удалён.