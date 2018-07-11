ГУП «ТЭК» банкротит погрязшую в долгах «ЖКСервис»

Городское предприятие, отвечающее за тепло и горячую воду, требует признать несостоятельной «ЖКСервис». Частная компания, под управлением которой находятся дома в трёх районах Петербурга, накопила долгов больше чем на 235 миллионов рублей.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУП «ТЭК» 11 июля, обращение в арбитражный суд стало итогом безуспешной борьбы со злостным неплательщиком. «ЖКСервис» пренебрегает своими финансовыми обязательствами последние два года. Только за первое полугодие 2018-го энергетики недополучили порядка 55 миллионов рублей. В это время исполнителя коммунальных услуг уже всячески стимулировали к погашению задолженности. Однако к 1 июня она превысила 235 миллионов рублей.

При этом сами жители исправно платят за тепло и горячую воду. По крайней мере, три дома на улице Лётчика Пилютова и многоэтажка на 2-й Комсомольской, которые первыми перешли на прямые платежи. По ним задолженность «ЖКСервис» превысила три месяца. В феврале предприятие расторгло контракт с компанией, прямые договоры на тепло предложены и остальным домам под управлением должника.

Иск о банкротстве «ЖКСервис» поступил в Арбитражный суд 8 июня. 14 июня заявление оставили без движения с указанием, что ГУП «ТЭК» своевременно не опубликовало уведомление о намерении обратиться в суд. Предприятие утверждает, что всё было сделано в срок. На предоставление дополнительных документов есть месяц.

ООО «ЖКСервис» является исполнителем коммунальных услуг для потребителей в Красносельском, Красногвардейском и Московском районах. В Красносельском районе под управлением компании находится больше сотни домов, некоторые из них уже сменили УК.