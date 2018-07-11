Глава МОК посетит финал мундиаля

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах посетит финал чемпионата мира по футболу-2018, сообщает 11 июля Inside the Games.

Пресс-атташе МОК подтвердил эту информацию, отметив, что это приглашение Баху выслал президент ФИФА Джанни Инфантино.

Отмечается, что о договоренностях о встрече между Бахом и президентом России Владимиром Путиным неизвестно.

Финал мундиаля состоится в Москве 15 июля. На игре будет присутствовать президент России.