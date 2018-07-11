Чемпионат мира по футболу 2018
Глава МОК посетит финал мундиаля
Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах посетит финал чемпионата мира по футболу-2018, сообщает 11 июля Inside the Games.
Пресс-атташе МОК подтвердил эту информацию, отметив, что это приглашение Баху выслал президент ФИФА Джанни Инфантино.
Отмечается, что о договоренностях о встрече между Бахом и президентом России Владимиром Путиным неизвестно.
Финал мундиаля состоится в Москве 15 июля. На игре будет присутствовать президент России.