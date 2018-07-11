«Высокий гость»: медики Петербурга сделали фото с главой FIFA

Сотрудники педиатрического медицинского университета выложили в интернет фотографию президента Международной федерации футбола Джанни Инфантино. Высокий гость не отказал врачам, которые спасли жизнь его маленькой дочери, в совместной фотографии.

Фото опубликовано на личной странице «ВКонтакте» днём 11 июля. На снимке Инфантино улыбается в компании медиков в коридоре педиатрического медицинского университета Минздрава России. Сюда же, на Литовскую, как уже писала «Фонтанка», в минувшие выходные доставили семилетнюю дочь президента FIFA с подозрением на аппендицит.

Девочку экстренно прооперировали. В Петербурге она была вместе с матерью, отец накануне операции находился в Сочи. После матча России с Хорватией он сразу вернулся к ребёнку. Здоровью девочки сейчас ничего не угрожает, врачей Инфантино уже поблагодарил, но продолжает наведываться в больницу.

«Высокий гость, высокая честь», – не стали таиться медики и выложили фотоподтверждение сегодняшнего визита президента FIFA.